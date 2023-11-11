響應教育部大學社會責任深耕計畫第3期，台大生物資源暨農學院今(11)日邀請數十位雲林農民參與「台大USR雲林農夫市集」，將其農畜牧產品帶入校內展售和推廣。活動所展現出計畫豐碩的成果，不僅落實USR計畫中城鄉資源互助的精神，也深化台大與所處社區的緊密互動，現場也吸引許多民眾參與。

台大在雲林地區已經持續推動USR計畫多年，積極投入大學資源，並以推動社會公平、環境保護、社會服務，以及社區參與等多面向回饋社會。由台大生農學院主導的USR深耕計畫持續深耕植物醫生和動物醫生2大主軸；並實施在地學習、在地服務、在地關懷，以及在地實踐等4個在地深化目標，績效卓著，有效提升當地農業水準並創造更多產業價值。

台大生農學院院長林裕彬指出，USR深耕計畫已經持續多年，一本初心，與農民站在同一陣線，提供在地學習、新技術培育、農業管理，以及食農教育的知識來源與實作經驗，陪伴著農民一起成長，充分與地方農業結合，不僅實踐台大應負的社會責任，對於學生而言更是一個認知自我定位與未來成就的良好典範。

林裕彬強調，此次的「台大USR雲林農夫市集」不僅是台大生農學院USR計畫的成果展示，更代表雲林地區農業的品質提升，足以提供安全、好食的食材給消費者。歡迎大家到現場逛逛，購買來自於雲林的優良農產品，同時給予台大在USR深耕計畫中投入的努力一些鼓勵。

雲林縣副縣長謝淑亞說，台大近年來在雲林的農業社群中投注資源，給予在地農民相當大的支持與幫助，善盡臺大USR所賦予的使命，台大不僅是一個學術研究單位，更已經融入雲林縣，成為雲林縣不可或缺的成員。對於台大與台大生農學院的投入，雲林縣政府給予誠摯的感謝。