雙11優惠活動擴及即時貨運平台，Lalamove推出「黑五轉盤天天抽活動」，即日起至11月25日止，不論新舊用戶每天都能參加一次抽獎，獎項除了有最高價值1111的Lalamove即時配送優惠券及3大超商購物金、屈臣氏好禮即享券之外，最大獎更可直接獲得Lala點數1萬1111點。

Lalamove對「獎勵計劃」會員也規劃多項活動準備狂送Lala點，即日起至11月25日止，完成任一車型訂單可享Lala點2倍送 (原1元=1 Lala點)；平台再加碼天天抽1名幸運會員，會員登錄活動後可享Lala點11倍送的超值回饋。現在加入新會員還可以現領1000點，入會後完成首單再送1124Lala點，活動期間可以點數85折優惠兌換獎勵商品。

除了消費者下單享回饋外，即日起至11月30日止，凡推薦親友加入Lalamove成為指定車型的司機夥伴，開通後6天內完成1張訂單，推薦人可獲得1800推薦獎勵，新加入的司機夥伴也可獲得1200元獎勵金。