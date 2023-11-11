台中市大里區環中東路七段與中山路口日前被民眾發現機車待轉格過於狹窄，根本無法停下整輛機車；台中市交通局11日指出，將再研議行穿線退縮、加大機車待轉格等改善方案。（台中市議員江和樹提供／潘虹恩台中傳真）

民眾期待逾10年的台74線草湖交流道10月底開通，助民眾不需再繞道上下台74線，不過，草湖交流道附近的環中東路七段與中山路口日前被民眾發現機車待轉格過於狹窄，根本無法停下整輛機車；台中市交通局11日指出，將再研議行穿線退縮、加大機車待轉格等改善方案。

台74線草湖交流道10月底開通，預計能紓解大里、霧峰的交通車流，增加大里草湖及台中軟體園區聯外的便利性，開通以來交通順暢，不過日前有民眾發現，鄰近環中東路七段與中山路口，機車待轉格相當狹窄，無論往前往後都無法停下整輛機車。

民眾在臉書社群「大里仁聊天室2.0」PO文指出，只要將斑馬線和停止線往後畫，就有足夠空間畫設機車待轉格，如今狹窄的格子「不會是全畫好線了，忘了畫待轉區，硬畫上去的吧？」就出來了，直言「這應該是全台最迷你待轉區。」引發民眾紛紛留言「畫線的工人不會邊畫邊笑嗎？」、「驗收怎麼會過」、「待轉區變待撞區」等，也有人表示「只是要讓大家知道待轉區在這裡，象徵意義更大」不少人擔心會被檢舉達人檢舉，罰單照開。

台中市議員江和樹日前接獲民眾陳情，他說，待轉區太小變成待撞區，機車向前停會超出車格，向後停又壓到斑馬線，前後都無法讓機車安全停靠在格子中間；據他測量，待轉區僅100公分寬，摩托車普遍都要130公分以上，要求相關單位改善。

對此，台中市交通局表示，將再檢視現場道路等條件，並與建設局、公所等相關單位討論，研議行穿線退縮、加大機車待轉格等改善方案。