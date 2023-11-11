台灣卜蜂公司在雲林縣崙背鄉大有村南側設置養雞場，今年2月經村民抗議停工，沒想到10月又開始施工，11日20餘名村民到工地抗議，強調公司已在大有村北側設1處養雞場，不時飄出臭味，如今又要在南側設養雞場，要求縣政府撤銷其農業設施使用許可，縣農業處則承諾會協助村民與施工單位持續溝通。

「違背承諾、抗爭到底」、「捍衛大有、拒絕卜蜂」，20餘名大有村民11日先前往南側興建中的養雞場舉白布條，再到北側已興建好的養雞場抗議，訴求卜蜂公司沒有信守承諾偷偷動工，不僅造成村民生活困擾，更影響附近大有國小學生上課權益，要求養雞場立即停工。養雞場11日並未施工，也未見施工人員出面說明。

陳情人代表李健維表示，大有村北側已興建1處養雞場，北風一吹來全村都很臭，現在南側又要興建養雞場，以後南風、北風一吹，全村都會籠罩在臭味中，村民要如何生活？所以才會來抗議。另外，北側養雞場營運後，已影響大有國小學生上課，希望縣府等相關單位要重視孩子的受教權。

陳情民眾說，大有村民於今年2月25日共同連署陳情，遞交反對興建雞場連署書給農業處，並與業者達成協議，雞場興建工程須經村民同意才能繼續興建，沒想到施工單位漠視協議，竟私下動工興建，實在很可惡，希望縣府撤銷其農業設施使用許可。

農業處畜產科長謝詠丞指出，養雞場是依《畜牧法》與《新設置管理自治條例》興建，農業處依規定核發容許使用，公所後續依容許使用核發建築執照，當時申請者具體承諾，若是發生抗爭會主動停工。未來若要動工，須與村民協議後才能動工。