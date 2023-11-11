台灣國際衝浪公開賽逾百名選手今天上午舉行Paddle Out儀式，以紀念車禍離世的印尼籍選手FEBRI ANSYAH。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣國際衝浪公開賽6日開賽，吸引國內外好手齊聚金樽逐浪，10日賽事期間，24歲印尼籍選手FEBRI ANSYAH於深夜在民宿車禍不治，主辦單位獲知後大感震驚與不捨，今日上午特別邀請所有參賽的國內外選手共同舉行Paddle Out儀式，不分國籍的衝浪選手咬著鮮花，划浪出海後於海上手拉手圍成圓圈，並由其友人Rizal Tandjumg作為代表，在海中進行紀念儀式。

台東縣府交通及觀光發展處表示，Paddle Out是傳統衝浪文化的精神儀式，這是夏威夷人對逝者生命的致敬，由衝浪者共同划到海上，圍繞一圈進行紀念儀式。這位選手FEBRI ANSYAH首次來台參賽，事故發生後，台東縣政府除聯繫印尼駐台辦事處與選手家人提供相關協助之外，並與世界衝浪聯盟(WSL)討論後，決定今日上午停賽，舉辦衝浪文化中夏威夷人對逝去的生命的傳統致敬方式Paddle Out表達悼念與不捨，也在儀式後再次呼籲國內外選手要注意安全。

台灣國際衝浪公開賽逾百名選手今天上午舉行Paddle Out儀式，以紀念車禍離世的印尼籍選手FEBRI ANSYAH。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

交觀處指出，「國內職業長板賽事」與「衝浪音樂節」活動將不受影響於今(11)日下午照常舉辦，台東在地樂團與知名樂團老王樂團、麋先生等樂團也將於衝浪音樂節現場進行演出。國內職業長板衝浪賽經一連串賽事，將於今日17：30產生冠軍選手。最後階段賽事的男子／女子QS5,000賽事則改於明(12)日進行最後賽程，將於明(12)日分別產生QS5,000積分巡迴賽與國內長板衝浪賽事冠軍選手，相關賽事資訊請上台灣國際衝浪公開賽官方網站及粉絲團查詢。