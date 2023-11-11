旅美匹茲堡海盜隊投手黃暐傑今年4月接受韌帶置換手術（Tommy John）、整季沒有出賽，今年球季結束成自由球員，經紀代表張家銘表示，將持續復健、未來動向不設限。

30歲的投手黃暐傑2014年與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約，2018年被交易至德州遊騎兵隊，2019年首度登上大聯盟，2020年被遊騎兵隊釋出。

黃暐傑2022年重返美職體系加入舊金山巨人隊，在小聯盟3A出賽總計23場（13場先發），戰績3勝2敗，出賽防禦率4.40，去年底確定與巨人隊續約，但接著就在規則五選秀中被匹茲堡海盜隊選走。

黃暐傑今年初也有在大聯盟春訓熱身賽出賽，但4月中所屬經紀公司展逸發出新聞稿表示，黃暐傑在春訓後期感到右手手肘不適，經過球隊醫療團隊檢查後確認為韌帶撕裂，已於4月上旬順利完成韌帶置換手術（Tommy John），需14至16個月的復健，最快要到2024年球季後段才能開始比賽。

黃暐傑今年球季例行賽沒有出賽紀錄，季後成為自由球員，經紀代表張家銘表示，黃暐傑目前持續復健，準備好自己，對於未來動向不設限，「等到能正式比賽時再看有哪些機會再做考慮。」（編輯：李亨山）1121111