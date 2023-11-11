雙11購物節來臨，桃園警察分局為加強對民眾宣導有關網路購物的反詐騙相關資訊，特別結合手機通訊行業者，共同拍攝錄製網路購物反詐騙影片。警方說，網購詐騙為常見的詐騙類型，呼籲民眾切記小心。

桃園警分局與手機通訊行合作，拍攝影片呼籲反詐騙，加強民眾避免成為網購詐騙的受害者。桃園警察分局表示，因為人手一機，網路購物已成為家常便飯，詐騙集團常利用一頁式廣告，販賣當前最新款的商品，如手機、名牌球鞋等等，常常打著「限時特賣」、「低價商品」等字眼來吸引消費者，並要求利用通訊軟體私下聯繫交易。當民眾匯款後，卻發現收到的貨品是瑕疵品或是偽品，要聯繫網路賣家時卻早已人去樓空，損失慘重。

桃園警察分局提醒，網路購物一定要選擇商譽良好的網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，盡量以面交方式取貨，或是選擇有第三方支付的購物平台訂購商品，切勿透過通訊軟體如line或臉書等與賣家私下聯繋交易，若民眾遇到網購可疑訊息或其他詐騙情形時，可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。