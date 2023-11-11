李鴻源開玩笑說，柯家人很奇怪，好好的醫師不做要出來選舉，警示立法院「水很深」哦。（陳育賢攝）

前內政部長李鴻源11日為無黨籍新竹市立委參選人，同時也是民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭競選總部成立茶會站台助選，他說，柯家人很奇怪，好好的醫師不做要出來選舉，警示立法院「水很深」哦，執政黨烏魯木齊的事就不提了，2024年的立法院不能再讓民進黨過半。

李鴻源今天在為柯美蘭助選時開玩笑說，柯家人很奇怪，好好的醫師不做，要出來選舉，而且1家就有兩人，現在台灣的政治，大家都看得到，執政黨的烏魯木齊就不要講了，為什麼民進黨前總統陳水扁時代沒有這麼離譜，而這8年會這麼離譜？因為立法院一黨獨大，立法院已變成民進黨的行政院立法局。

他指出，現在執政黨要通過任何法案、預算，他們舉手就通過了，所以這次選舉總統固然很重要，更加重要的事是要讓好的人進到立法院，立法院絕對不能讓一黨過半，不然台灣會再陷入1個很大的災難。

李鴻源表示，柯美蘭的學識涵養各方面條件都很好，但進到立法院後會知道「水很深」啦，還有很多的功課要做，他既然推薦了柯美蘭，若柯不嫌棄，他可以義務做柯的家教，因為政府的運作、行政方面，他是很有經驗的，希望大家讓柯美蘭進到立法院，立法院絕對不能讓民進黨過半，讓台灣走出康莊大道。

2024選舉非常關鍵，當然是戰爭與和平的選擇，最重要的是2024年會不一樣，因為歐盟開始課碳稅，全世界的遊戲規則都不一樣了，但是民進黨用意識型態操作兩岸關係，用意識型態操作台灣的能源政策，光是這兩項，台灣就不能過了，所以2024年只要選錯人，台灣一定會被淘空的，因為中小企業已經在出走、大企業在慢慢出走。

李鴻源說，有機會大家可以南部看看，實在很可憐，10家店面9家倒，有鄉親問他，「部長，你怎麼不出手幫忙大家？」，他只能回，「鄉親啊，你們票這樣投，我要如何幫忙？」因此2024年大家要做最好的選擇，他強調，藍白合還沒有破局，還在努力，希望台灣可以有更光明的未來，大家要一起努力。