英國搖滾天團Coldplay酷玩樂團將於11日、12日在高雄國家體育場開唱，為了響應環保，此次演唱會採取統一發放LED手環替代螢光棒，演唱會結束後回收，並會公布手環回收率。高市府號召全台歌迷一同響應Coldplay回收手環做環保，共創美好紀錄。

Coldplay長期關注環保議題，團員們為響應節能減碳，在巡迴演出進場時，將每人發放一個會隨現場燈光變換顏色的LED手環，在演唱會結束後需要歸還，並於下一場重複使用。

而演唱會現場螢幕則會顯示世界各地LED手環的回收率，目前日本東京位居第一，回收率高達97％，而台灣回收率將在這2天演唱會結束後揭曉。高市府呼籲到場歌迷互相提醒，除留下演唱會美好回憶外，也與Coldplay一同締造回收手環紀錄的佳績，留給全世界最美好的印象。

高市府提醒，演唱會管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，呼籲歌迷「搭捷運、不開車、少騎車」，有接送需求的民眾可多利用外圍各捷運及輕軌站臨停接送，再轉搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達演唱會場。