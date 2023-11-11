以無黨身分參選台南第4選區的國民黨籍李全教（左四）11日在永康區成立競選總部，名嘴吳子嘉（左三）與中廣董事長趙少康（左五）一起站台。（程炳璋攝）

以無黨身分參選台南第4選區的國民黨籍李全教（左六）11日在永康區成立競選總部，韓友會成員登台揮舞戰旗力挺。（程炳璋攝）

以無黨身分參選台南第4選區的國民黨籍李全教11日在永康區成立競選總部，現場湧現破萬支持者。（程炳璋攝）

以無黨身分參選台南市第4選區立委的國民黨籍李全教，11日在永康區成立競選總部，現場湧入近萬人，國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康都來站台，朱為李抱屈，指他2014年當選台南市議長，卻遭民進黨總統參選人賴清德抹成黑金，呼籲全民站出來將賴最不喜歡的李全教送進國會，給賴漏氣。

李全教將永康視為這次選戰大本營，11日成立永康競總，催出破萬支持者到場，國民黨籍、無黨籍的台南市議員都上台力挺，展現在野聯盟的團結聲勢。

朱立倫提到李全教曾是國民黨一路栽培參政的優秀青年，後來拚到博士、教授，2014年更在深綠的台南市突圍當選議長，卻被當時的市長賴清德政治迫害抹成黑金。既然賴最不喜歡李，大家更要將他送進國會，讓賴「漏氣」。

趙少康表示，民進黨在台南市獨霸多年，6席立委國民黨一個也沒有實在太沒道理，民主政治作不好就應該換人作。台灣在蔡英文總統執政8年之下，貧富懸殊、兩岸緊張，國防預算高漲。民進黨騙人民「不會戰爭」誰相信？

藍白合作重新曖昧，趙少康坦言希望藍白合，且在野黨的國會席次一定要過半。

他表示，明年1月13日的總統與立委大選，是一場戰爭與和平的選戰，保持兩岸和平才是最高的政治道德。

名嘴兼美麗島電子報董事長吳子嘉大酸民進黨執政的台南福利好，不僅賴清德子弟兵陳宗彥「開查某免錢」，經發局長陳凱凌還可以「白嫖」，讓台南人丟臉，台南市變成台灣人眼中的汙點。