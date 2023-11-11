日本首相岸田文雄今天表示，中國與俄羅斯轟炸機編隊飛行等軍事活動日趨活躍，日本正身處二次大戰後最嚴峻且複雜的安全保障環境，「強化防衛能力對日本來說不可或缺」。

日本富士新聞網報導，岸田文雄今天出席埼玉縣航空自衛隊入間基地舉行的「航空觀閱式」（空中閱兵），高度讚賞與肯定航空自衛隊日前執行以色列日僑撤離任務的表現。

面對俄羅斯侵略烏克蘭、在日本周邊片面改變現狀的嘗試，及北韓不斷試射彈道飛彈等情況，岸田說，「中國與俄羅斯包括轟炸機編隊飛行等軍事活動日趨活躍」，認為日本正身處「二次大戰後最嚴峻且複雜的安全保障環境」。

因此，岸田說，強化防衛能力對日本來說不可或缺，「要確保必要預算水準，從根本上強化防衛能力」。

共同社報導，岸田說，「在我國周邊片面改變現狀的嘗試正被強化」，並舉中國與俄羅斯轟炸機編隊飛行為例，對日趨活躍的軍事活動展現危機感。

岸田還提到擁有能破壞他國境內飛彈基地等的「反擊能力」（敵基地攻擊能力），強調日本將盡速推動取得長程飛彈的準備。