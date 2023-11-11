民進黨立法委員參選人蘇巧慧舉行「賴清德・蘇巧慧樹林聯合競選總部成立大會」，民進黨總統參選人賴清德、前行政院長蘇貞昌等人一同登台。賴清德說，蘇巧慧爭取經費像變魔術，酸新北沒經費沒關係，蘇巧慧向中央爭取。

蘇貞昌說，他今天來到這邊很感動，「新北就是培育支持我的地方，一路從這裡拚到行政院，今天在這裡跟大家鞠躬敬禮。」他說到場的支持者很不簡單，「氣象原本說會下雨，後來發現出太陽了，現場一直加椅子，感謝來自各地的人支持。」

賴清德則說，蘇巧慧在立法院認真打拚，表現第一名，感謝現場民眾相招相挺來這裡，這不是他身為民進黨黨主席助選說的，「這是經過驗證的，公督盟連續11年評比他第一名立委。」

賴清德說，巧婦難為無米之炊，但不適用在蘇巧慧身上，巧慧可以爭取建設來建設地方，沒經費也沒關係，酸地方不用出經費，她向中央爭取，「像變魔術一樣」。賴清德說，蘇巧慧花很多時間在國會，但也未放棄地方服務，地方需要的重要建設，她都願意在質詢之外再找時間找人商量，讓人很感動，這樣的好立法委員，一定要讓她順利高票當選。

「讓蘇巧慧當選是因為我們需要，讓蘇巧慧當選是因為新北發展的需要，另一方面台灣也需要蘇巧慧」，賴清德說，他這次選總統，有結合3大智庫，超過兩百個專家學者共同提出台灣「國家希望工程」的建設藍圖，希望幫助台灣成為民主和平的台灣。