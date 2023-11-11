俄羅斯為S-400防空系統採購1,000枚40N6飛彈

S-400防空系統號稱性能優越，暢銷世界各地，除了中國和印度都是客戶外，土耳其更因為堅持採購，還不惜和美國翻臉，而被踢出F-35隱形戰機專案外。不過，俄羅斯專家無意間卻揭露，S-400 防空系統中的40N6飛彈竟有重大缺陷。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）10日報導，有鑑於新發現的系統局限性，如今顯而易見的，S-400落後現代防空技術約 30 年。原本俄羅斯看似對軍火庫的自吹自擂，卻意外暴露，和許多說法相反的是，S-400的防禦能力並未擴及對抗彈道飛彈。原本這些俄羅斯專家想要凸顯S-400 相對於西方防空系統的優勢，卻不料強調了開發技術落後，而不是優勢。

至於特別受關注的焦點，則集中在近3年來，俄羅斯訂購達1,000枚的40N6飛彈上。而他們會這樣強調，是因為稍早俄方坦承，S-400防禦系統中的另一個要角9M96並未進行動能攔截，反倒只是促使附近目標的近距離爆炸。

在彈道目標攻擊的背景下，先前有報告說，40N6 飛彈「藉由大量金屬碎片攻擊並壓制敵軍的彈頭」。為了做到這點，飛彈可能會在僅15公里的最小距離內達成這目標。然而，從中可以看出，40N6飛彈並未對目標進行動能攔截。值得注意的是，它藉由碎片造成的損害，並不能保證有效摧毀彈道飛彈。

的確， 這類似80年代末的「愛國者2型」（PAC 2）飛彈，據信它是專為攔截彈道飛彈而改裝。為了完成這項任務，專門增強了雷達雷管的運作，並將引爆物的重量從 2 克增為45 克。

回顧1991年波灣戰爭時，據稱伊拉克42枚「飛毛腿」（Scud）飛彈中，有 41枚被「愛國者」攔截，命中率達97%。然而，後來這命中率被下調為55%。而美國國會委員會在對愛國者升級為「愛國者2型」的財務支出進行獨立調查後，1992年更假設，以當時的「愛國者」而言，命中率只有9%。