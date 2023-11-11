陷入2勝3敗背水一戰的味全龍，G6由徐若熙先發，盼能幫助球隊續命，打序上也做出調整，「大師兄」林智勝重回先發行列，拿莫・伊漾、冉承霖則是在板凳待命。
龍隊在G5打線遭到封鎖，全場吞下13次三振，得點圈10打數盡墨，前5戰的得點圈打擊率僅1成30，總教練葉君璋表示，昨天威能帝整場狀況真的很好，所以得點圈難發揮是很正常的，他認為，來到總冠軍賽桃猿投手群專注度更高，讓龍隊打者不好攻擊。
葉總也解釋今天打線變動的原因，主要還是參考對戰成績，「孝儀近況看起來比承霖好一點，智勝對黃子鵬的成績也還不錯。」他表示，昨天賽後跟今天並沒有特別跟大家說什麼，就是鼓勵一下。
味全龍先發打序：
第1棒：李凱威（二壘）
第2棒：吉力吉撈・鞏冠（指定打擊）
第3棒：郭天信（中外野）
第4棒：劉基鴻（三壘）
第5棒：林智勝（一壘）
第6棒：張政禹（游擊）
第7棒：林孝程（左外野）
第8棒：蔣少宏（捕手）
第9棒：高孝儀（右外野）
先發投手：徐若熙
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