9歲男童玩耍不慎跌倒造成右手橈骨骨折，經過手術治療後3個月已經可以恢復日常活動。南投基督教醫院提供

南投基督教醫院骨科醫師徐長德指著男童右手橈骨骨折部位並說明治療過程。南投基督教醫院提供

南投1名9歲男童今年8月間在校園玩耍時不慎跌倒，導致右手骨折，經醫師手術治療，術後至今3個月已經可以正常活動，男童特別用康復的手寫了張卡片送給醫師，感謝醫師的治療，也讓醫師知道「骨折的手真的好了」！

南投基督教醫院骨科醫師徐長德說，男童今年8月在學校玩耍時不慎跌倒，右手腕劇痛，就近送往鄰近醫院急診，X光檢查發現其右手橈骨有一處骨折，醫師建議轉診到該院進一步評估治療方式。

男童轉診到該院後，徐長德醫師幫他右手進行復位治療，並重新拍攝X光片，卻發現男童的右手橈骨骨折角度約18度，大於不必開刀僅需石膏固定治療的15度容許值，如不開刀僅用石膏固定，男童右手恐會因角度過大影響未來手部功能與外觀，建議男童手術，以鋼釘調整骨折部位回到正常角度，也有助於儘速恢復正常活動與學習。

男童父母接受醫師專業判斷，讓男童接受手術，手術過程順利，男童在術後6週拔除鋼釘，3個月後已經可以自由活動右手。

男童回診時，特別用骨折康復的右手寫了1張卡片送給徐醫師，童言童語寫上「謝謝你救了我的手」等字句，讓徐醫師看了很感動，還特別將卡片放在辦公桌上作紀念；他也不忘提醒剛接受骨折手術治療的男童與家人，術後3個月到半年內要避免再次受傷，才不會影響骨頭的癒合和成長。

徐長德醫師表示，兒童的骨折很常見，但絕不能輕忽其嚴重性，提醒家長和老師，在兒童跌倒或撞傷時，要立即送到醫院接受骨科專科醫師檢查和治療，避免不必要的後遺症。