南投1名9歲男童今年8月間在校園玩耍時不慎跌倒，導致右手骨折，經醫師手術治療，術後至今3個月已經可以正常活動，男童特別用康復的手寫了張卡片送給醫師，感謝醫師的治療，也讓醫師知道「骨折的手真的好了」！
南投基督教醫院骨科醫師徐長德說，男童今年8月在學校玩耍時不慎跌倒，右手腕劇痛，就近送往鄰近醫院急診，X光檢查發現其右手橈骨有一處骨折，醫師建議轉診到該院進一步評估治療方式。
男童轉診到該院後，徐長德醫師幫他右手進行復位治療，並重新拍攝X光片，卻發現男童的右手橈骨骨折角度約18度，大於不必開刀僅需石膏固定治療的15度容許值，如不開刀僅用石膏固定，男童右手恐會因角度過大影響未來手部功能與外觀，建議男童手術，以鋼釘調整骨折部位回到正常角度，也有助於儘速恢復正常活動與學習。
男童父母接受醫師專業判斷，讓男童接受手術，手術過程順利，男童在術後6週拔除鋼釘，3個月後已經可以自由活動右手。
男童回診時，特別用骨折康復的右手寫了1張卡片送給徐醫師，童言童語寫上「謝謝你救了我的手」等字句，讓徐醫師看了很感動，還特別將卡片放在辦公桌上作紀念；他也不忘提醒剛接受骨折手術治療的男童與家人，術後3個月到半年內要避免再次受傷，才不會影響骨頭的癒合和成長。
徐長德醫師表示，兒童的骨折很常見，但絕不能輕忽其嚴重性，提醒家長和老師，在兒童跌倒或撞傷時，要立即送到醫院接受骨科專科醫師檢查和治療，避免不必要的後遺症。
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