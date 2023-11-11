宏佳騰今年10月營收1.70億元，年減36.74%、月減45.94%，創下4個月低點；前10月營收18.38億元，年減36.91%。

受外銷需求回穩，宏佳騰今年第三季營收9.46億元，年成長4.53%、季成長147.80%；營業毛利2.15億元，年增4.37%，毛利率22.73%，年減0.03個百分點；稅後淨利0.88億元，年減2.22%；每股稅後盈餘1.2元，相較去年同期的1.23元下滑，仍創下四個季度高點。

宏佳騰機車前三季財報整體表現穩步成長，展現品牌在國內外市場持續成長和多元化發展的企圖心。宏佳騰今年累積前三季合併營收為新台幣16.68億元，年減36.94%；營業毛利3.29億元，年減44.71%，毛利率19.72%，年減2.77個百分點；稅後淨利0.48億元，年減79.31%，每股稅後盈餘0.66元，相較去年同期的3.17元下滑。

宏佳騰機車在品牌歡慶25周年的氣勢下，各項車友活動系列盛會及優惠專案，成功吸引消費者關注和肯定；而甫於近期全新上市的白牌王者STR 250特仕版，限量200台三天完售、追加150台亦旋即售罄，在市場上表現火爆，大大刺激第三季整體銷售增長。