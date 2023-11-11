前高雄市長韓國瑜（前左）11日為國民黨立委參選人李眉蓁站台（林瑞益攝）

前立法院長王金平（左）11日支持國民黨立委參選人李眉蓁，盼她高票當選（林瑞益攝）

中廣董事長趙少康（前）自嘲，臉上的帶狀皰疹已經好很多了，謝謝大家關心。他請大家支持國民黨立委參選人李眉蓁，並呼籲兩岸要和平。（林瑞益攝）

國民黨立委參選人李眉蓁競選總部成立大會11日上午成立，前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、前立法院長王金平、中廣董事長趙少康、國民黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜等人出席，眾人都認為，明年就是「戰爭與和平」的選擇，希望大家支持侯友宜和李眉蓁。

韓國瑜助講時表示，李眉蓁進軍立法院，責任遠大於議會。對於兩岸要和平 ，不要戰爭，而全台灣最重要的軍港就在左營，這裡有軍艦、潛水停、軍事要塞。他以俄烏戰爭等為例，認為左楠區的立委要比其他立委更重視兩岸和平，這責任連高雄市長都沒有辦法，要讓李眉蓁傳達出左楠區的民眾愛好和平。

王金平也指出，兩岸最重要的是和平，兩岸穩定，才能保障國家安全。總統是兩岸問題的決策者，侯友宜當總統會令大家安心，顧及國家安全，令社會安定。王金平也希望，李眉蓁目前在民調上領先對手，請大家當李眉蓁的助選員，讓她高票當選，屆時李眉蓁一定是首位宣布當選、放鞭炮慶祝的立委，也突破南部都是民進黨立委當家的困境。

侯友宜在致詞時說，他請大家支持自己，首先，因為票投民進黨，青年上戰場。票投侯友宜，讓大家遠離戰場。兩岸和平是總統的首要任務。其次，他支持公平正義，看到壞的人，就忍不住，想把他抓起來。他想要建立愛的世代，李眉蓁這道光，就是侯的光，藉著光引領公平正義，把骯髒、卑鄙、齷齪的事情一個一個找出來，還給大家社會祥和。李眉蓁的競選口號：你相信光嗎？我相信李眉蓁。

第三，侯友宜是從基層出來的，他過去以來與許多里長接觸，解決民眾事情。侯友宜還以菜市場的賣菜阿婆的故事，說他想要幫忙阿婆，把菜買了，但阿婆早點收攤，但阿婆卻不想賣菜給他。後來阿婆還告訴侯友宜，新北市府打掃市場衛生很好，減少蚊蟲滋擾。這令侯友宜很感動，他告訴大家，自己與基層站在一起，也就是與民眾站在一起，請大家支持他。

朱立倫方面，對於藍白合，朱立倫在為李眉蓁站台時說，朱立倫負責任地說，協商從來沒有中斷與停止，繼續加油，最後大家團結在一起。

李眉蓁說，她感謝大家的支持，請大家支持她進立法院，讓她能為民眾服務。