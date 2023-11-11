蔡英文總統今天到中市德順宮為立委六選區參選人造勢。針對「下架台灣執政黨」說法，她在站台時回擊表示，台灣無論民主、經濟、國防都受國世界肯定，全世界都要上架台灣，有什麼道理要下架執政黨，要繼續在正確道路持續前進，要選對的人來帶領大家，呼籲鄉親集中選票讓賴清德接棒當總統、中市六選區由江肇國接棒。

蔡英文到德順宮祭拜造勢，由六選區黨籍立委參選人江肇國、現任立委黃國書及選區黨籍議員等多人陪同。她強調，為拚選戰今天到台中連跑3行程，她在2016年及2020年總統選舉在中市立委六選區的中、西、東、南區得票率將近6成，希望鄉親集中選票支持賴清德及江肇國接棒。

針對下架民進黨的說法，蔡英文強調，台灣無論民主、經濟及國防都獲全世界肯定，全世界都要上架台灣，有什麼道理要下架現在的執政黨？她說，要繼續在正確的道路上持續前進，要選對的人來帶領大家。

她力薦賴清德當台南市長時是第一名；當立委時，兇悍的保護國家；當行政院長時，決定很多重要計畫及政策；現在是副總統熟悉國家大政，呼籲鄉親支持蔡英文團隊讓賴清德接棒。

蔡英文大力宣傳執政政績。她說，民進黨從2016年執政至今，國家的力量增長很多，她在2016年接手時，台灣的GDP是17.5兆、今年預計可以達到23兆；在全世界評比，台灣的基礎建設本來是19名，現在已經到12名了；國際競爭力的排名現在是第6名，當台灣人很驕傲、很有面子。

蔡英文表示，台灣有決心投資國防產業，在漢翔公司計畫做高級教練機66架，已交貨21架；在大台中地區做F16戰鬥機維修中心，以後可以自己維修戰鬥機，國際也覺得潛水艦不錯，以前很多任總統都想做潛水艦，這次做成了，顯示，台灣人知道要加強投資國防，讓國家更安全，全世界的人都看到台灣，有決心保護自己的人，就值得全世界來保護。

蔡英文表示，國際對台灣做評等，看到台灣的民主發展真的很厲害、經濟成長及民主也越來越好，認為在她的上一任，台灣民主還有要改進的地方，現在台灣的民主貼近完美的民主；國家的財政很不錯，照顧小朋友、老人都是為了投資未來，讓國家持續進步，這種持續進步動力不要停下來。