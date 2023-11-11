南投警分局加強139線南投路段飆仔噪音與危險駕車臨檢，希望還給民眾一個清靜的環境。南投警分局提供

近期每逢周末假日，就有飆仔透過網路號召四處車聚，高音喇叭、引擎聲浪噪音擾民，甚至跑給警察追，南投警分局即日起擴大執行防制危險駕車勤務，重兵部署在南投市139線、名間鄉彰南路等重要路段，壓制飆仔囂張氣焰。

南投警分局副分局長李政昌11日指出，近期飆仔車聚擾民，周邊路段民眾苦不堪言，為了還給民眾清靜的居家環境，即日起該分局進行擴大防制危險駕車勤務，將優勢警力重兵部署於南投市139線、名間鄉彰南路等鄉鎮市重要路段，以及治安熱點，執行防制危險駕車勤務，針對往來車輛逐一檢視，嚴查任何違規改裝車輛。

李政昌也表示，今年截至11月10日為止，該分局已取締超速、改裝車、危險駕駛等違規共2306件，通報噪音車輛50部，並將持續與環保局等有關單位聯合稽查噪音改裝車輛，展現強力執法決心與作為。

南投警分局提醒，危險駕車行為極易危害自身與他人安全，依《刑法》可處5年以下有期徒刑，也可能吃上6000元以上2萬4000元以下罰鍰、吊扣駕照牌照與參加道安講習等重罰。

南投警分局並重申「危險駕車零容忍」立場，表示該分局將持續嚴加查緝，也呼籲民眾遵守交通安全規則，共同維護生活秩序與安全，不要以身觸法，傷了自己與他人，也傷了荷包。