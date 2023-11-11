在人際關係中，有些人注重形象與地位，甚至喜歡與別人比較。《搜狐網》分享3個把面子看得比命重要的星座，他們總是不甘落於人後，不斷追求奢侈生活，想盡辦法獲得更高的社經地位，希望活得比別人更亮麗。

▎獅子座

獅子座充滿自信心，自尊心極強，喜歡被人稱讚與欽佩，想成為眾人矚目的焦點，並從人群中脫穎而出，雖然工作能力確實強，但時常表現出虛榮心，追求更高品質生活、昂貴的物質享受，以彰顯個人的社會地位與財富，不想被人看輕。

▎天秤座

天秤座舉止優雅且善於交際，凡事追求和諧與平衡，希望在社交圈獲得好聲譽，卻也容易受外界影響，過度在意別人的看法，天秤座相當注重外表與衣著，希望以此維持外在形象，努力結識社會地位高的人，幫助提高地位，讓自己更有面子。

▎射手座

射手座擁有冒險精神，對任何事都充滿好奇，追求新體驗來豐富人生，雖然不愛追求社會地位，卻喜歡與別人比較，經常在社群平台炫耀生活，吸引更多人注意與讚美，例如狂曬出國旅遊、購買奢侈品或至高級餐廳用餐的照片，展示自己精采的生活。