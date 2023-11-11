苗栗縣苑裡鎮山水米公司與英國商會外商公司合作栽種有機愛心米，由外商公司員工自行收割稻米。（山水米提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮山水米公司與英國商會外商公司合作栽種有機愛心米，由外商公司員工自行收割稻米。（山水米提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮山水米公司與英國商會外商公司合作栽種有機愛心米，收成的愛心米1千包贈送給社福團體。（山水米提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮山水米公司與英國商會外商公司合作栽種有機愛心米，由外商公司員工體驗農作生活樂趣。（山水米提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮向來被譽為苗栗縣的穀倉，山水米公司在苑裡深耕，旗下共有100公頃契作稻田，專門生產鴨間稻有機米，今年2期稻作插秧前，台北英國商會與3家英國外商公司共同參與山水米公司《共好一畝田認養計畫》，外商們從插秧開始到近日收割全程參與，所收1千包米全部捐給社福團體作公益。

苗栗縣苑裡鎮位處大安溪流域下游沖積扇肥美平原，是台灣西部最具地理條件的有機米專業生產區，山水米公司在苑裡鎮契作將近1百公頃的有機稻作，為了實踐「友善大地．健康人生」的理想，山水米經常舉辦禪稻活動，擴大社會連結，創造社會共好的遠景。

今年的二期稻作，台北英僑商務協會BCCT（簡稱英國商會）與其所屬外商公司TMF達盟集團、TEC德事商務、以及ARM安謀國際科技等，共同參與由《山水米．玩米主義》提案的《共好一畝田認養計畫》，四家不同產業別的外商公司在有機稻田種下希望種子。

山水米公司表示，從7月開始，這些英國外商、科技新貴從捲起褲腳下田插秧開始，體驗有機米種植過程，包含插秧、趕鴨子上稼、除草，經過100多天的日月晨昏，不灑農藥，不施化肥的種植過程，終於在風和日麗的深秋收割了，4家外商公司組織將收成所獲1000包有機米，全部捐給社會慈善團體，希望以共好行動，發揮社會正面影響力。