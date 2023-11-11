前內政部長李鴻源（左一）以神祕嘉賓的身分到場，為柯美蘭（左二）站台力挺。（陳育賢攝）

柯媽（左）親自到場為女兒柯美蘭拉抬聲勢。（陳育賢攝）

以無黨參選新竹市立委的民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭（前排左三），11日舉行競選總部成立茶會。（陳育賢攝）

以無黨參選新竹市立委的民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭，11日舉行競選總部成立茶會，包括柯爸、柯媽、前新竹縣長范振宗都到場，民眾黨祕書長周台竹也以個人名義前來支持，另前內政部長李鴻源以神祕嘉賓身分站台力挺；雖然哥哥柯文哲未到場，不過，團隊透露柯文哲下周的竹市廟口開講，兄妹將會同台。

柯美蘭位在新竹巨城購中心旁的競選總部今天上午成立，現場湧入大批支持者，柯美蘭表示，當了32年的眼科醫師，會脫下白袍其實是因為有許多參選的理由，在一開始的確是同情哥哥柯文哲，希望幫哥哥一些忙。但是，當時柯文哲跟她說，你可能會是下1個高虹安，當她聽到後，其實戰鬥的勇氣就從內心升起，因為她可不是三腳貓。

柯美蘭說，民眾黨有一半的人鼓勵她參選，另一半的人不同意，這讓柯文哲陷入為難，因此她告訴柯文哲不必為難，因為她要告訴所有民眾黨員，她不是只有懷抱理想，而是要有行動力，所以跳出來獨立參選。

更重要的是，在到處去參訪的時候，看到了貧民戶、看到了中低收入戶、看到的是許多弱勢的族群，她也去訪問過許多的里民，也去訪問動保人士，或者是環保人士，自己也騎過腳踏車，通過了西濱鳳鼻香山段，讓覺得非常的危險。

她同時也跟許多教育工作者，談論到國家的教育、新竹市的未來，都知道有許多的問題，在未來的日子，希望老人更健康、不希望老人躺在床上，希望年輕人可以安心的工作，不要讓他們感到迷惘，希望下一代能夠學得一技之長，能夠自己養活自己，能夠看到未來，好好的把老人照顧好，讓貧苦的人變得更少，讓國家的經濟更穩定。

而今天柯美蘭也在現場拍賣收藏品募集選舉經費，有支持者一出手就是10萬元，標走1只支持者提供的瓷器藝術品，展現支持度。

據了解，柯文哲今天未到場，民眾黨前、現任祕書長謝立功、周台竹及縣市議員也是以個人名義前來支持，司儀唱名時都未提到民眾黨，顯然刻意不提及民眾黨，不過團隊透露，下周柯文哲的廟口開講將來到新竹市，柯美蘭預計參加，兄妹倆將會同台。