現代人健康意識抬頭，不少家庭習慣自己在家煮，不過炒菜油煙可能會讓鄰居感到困擾，一名網友表示，住過低樓層和高樓層的房子，原本以為煮飯的味道會往上飄，但在低樓層一樣聞得到鄰居家的油煙味，求助該如何避免。內行網友建議原PO關窗戶、裝抽油煙機逆止閥或是裝全熱交換機，就能解決問題。

一名網友在批踢踢發文表示，曾買過2間ㄇ字型大樓的房子，都在低樓層，棟距比較大的那間不太會聞到鄰居煮菜的味道，但另一間常常聞到。他原本以為這是ㄇ字型大樓才會遇到的問題，不過現在住在中高樓層、一整排的大樓，偶爾仍會聞到鄰居煮飯的味道。

原PO表示，以為煮飯的味道是往上飄，不過以前住在2樓也聞得到，好奇頂樓的住戶是否也會聞到鄰居的油煙味；另外如果整排大樓的社區也能聞到煮飯味道的話，「代表風向的影響是最大的嗎？」

貼文曝光引起許多討論，網友紛紛留言「以我家透天來說，廚房有炒菜的情況下，廚房門沒關，下一層也聞得到」、「隔壁排油煙機越強力，外面氣味越濃郁」、「看風向，在住頂樓偶爾還是有」、「我住的地方和隔壁公寓高度差了7層樓，一樣聞得到隔壁公寓煮菜的味道。」

另有網友建議，「關窗戶、裝抽油煙機逆止閥。熱空氣上升，冷空氣下降，味道夠濃的話，樓上樓下都聞得到」、「裝全熱交換機就解決了」。全熱交換機能將新鮮空氣引進室內，並將室內汙濁空氣排到戶外，改善居家空氣品質。