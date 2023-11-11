水果富含纖維、維生素、礦物質等有助人體健康，但有些人擔心，水果吃太多恐造成身體負擔。營養師彭逸姍提供3大吃水果的時機，例如飯前可吃葡萄、蘋果，可增加飽足感；飯後選擇富含消化酵素的水果，如木瓜，可幫助消化食物；餐間則建議芭樂等來取代零食，以降低餐間不必要熱量的攝取。此外，含糖量較高的水果，飯後吃易血糖飆升，糖友要特別注意。

營養師彭逸珊在其臉書粉專發文表示，水果若能抓好份量，通常1天2份水果無礙健康。1份大約是芭樂1顆、蘋果1~2顆，或是小番茄20顆左右，簡單而言，就是8分滿飯碗的量。若想避免血糖波動，可挑選低GI（升糖指數）值的水果。

她整理出飯前、飯間、飯後3時段的建議水果，與注意事項：

●飯前吃：可增加飽足感、維生素Ｃ吸收效果佳，適合水果如葡萄、蘋果、火龍果等。但要注意，富含單寧酸的水果，可能會刺激胃部，易造成不適感。

●飯後吃：挑選富含消化酵素的水果，可幫助食物消化，適合水果如奇異果、木瓜、鳳梨等。但要注意，含糖量較高的水果，飯後吃易血糖飆升，因此糖友要特別注意。

●餐間吃：可取代原本嘴饞會吃的餅乾、零食，相對攝取較少熱量。適合水果如芭樂、聖女番茄、西洋梨等。但要注意，執行低醣飲食、生酮飲食或限制碳水化合物者，要斟酌食用。