台中60多歲林姓婦人日前聽信投資群組訊息，前往銀行想臨櫃匯款高達188萬元，在員警與行員苦勸又找新聞資料佐證，林婦才驚覺恐遭詐騙，幸好保住百萬存款。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中60多歲林姓婦人日前聽信投資群組訊息，前往銀行想臨櫃匯款高達188萬元，引起行員警覺，通知警方到場。期間林婦一度氣得表示「我不要匯款，我改領現金來還錢」，在員警與行員苦勸又找新聞資料佐證，林婦才驚覺恐遭詐騙，幸好保住百萬存款。

台中市警察局烏日分局烏日派出所日前上午接獲郵局行員通報，稱有名婦人臨櫃欲匯款新台幣188萬元，疑似遭詐，員警林曉薇前往現場處理，但林婦堅稱自己是要償還向親戚所借買房款項才欲提領現金，不過員警詢問婦人的親戚名字、聯絡電話等問題，林婦皆無法應答。

面對員警持續詢問，林婦乾脆以「隱私、不想讓其他人知道」拒答，見匯款頻頻受阻，更一度氣得直呼「我不要匯款，我改領現金來還錢」，執意要領出鉅款，還怪員警管太多。

經員警佐證對方帳戶是警示帳戶，並搜尋相關新聞，以實際案例苦口婆心強力勸阻，林婦婦人聽到帳戶已經被警示，才坦承要匯款儲值投資，所幸及時為員警及行員勸阻，避免大筆金錢損失。林婦也從一開始匯款受阻的憤怒轉為感激員警及行員，成功保住百萬存款。

烏日警分局表示，來路不明投資平台，先有小額獲利取信被害人，加碼投入大筆金額後卻無法出金等，呼籲民眾在從事投資應循合法管道，如標榜高獲利、輕鬆獲利、穩賺不賠等話術應提高警覺，別輕易匯款投資不明網站，若接獲疑似詐欺情事，可撥打「165」反詐騙專線諮詢求證，避免受騙。