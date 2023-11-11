今年92歲的股神巴菲特（Warren Buffett）與99歲老戰友波克夏海瑟威副董事長孟格（Charlie Munger）在投資路上相伴70載，不過，這些年兩人投資風格迥異。財信傳媒董事長謝金河表示，巴菲特買進的5大商社股票飆漲，他不僅一股不賣，還陸續加碼，持股價值已暴增3倍。老謝認為，今年日股是亞洲最大黑馬，標準牛市格局，跌得少、彈得高，與陸股的空頭排列大不同。

謝金河在臉書發文指出，巴菲特從2020年8月開始買入日本5大商社的股票，持股已經超過3年，巴菲特不僅一股不賣，而是還陸續加碼到8.5%以上，如今巴菲特持有5大商社的價值已經從60億美元增值到170億美元以上。

看到巴菲特如此神勇，今年已經99高壽的拍檔孟格打趣地說：「這就像上帝打開了一個箱子，然後把錢倒進去！」

謝金河說，股神與老戰友這些年投資風格迥異，巴菲特一直減碼比亞迪，加碼日本5大商社；2008 年巴菲特以每股8元人民幣買入比亞迪，斥資18億人民幣，持股20.49%，去年比亞廸漲到333港元，巴菲特開始出脫持股，如今持股比例降至8%以下，比亞迪股價剩下241.2港元。

他分析，巴菲特買進的5大商社股票飆漲。伊藤忠從1911漲到5900日圓，丸紅從456.2漲到2705日圓，住友商事從1114.5到3236日圓，三井物產由1278到5928日圓，三菱商社從2094.5到7732日圓，最近日股回檔，5大商社股票都在高檔，連巴菲特漏掉的豐田通商股價都從2046漲到9287日圓。「這個操作戰果，讓孟格羨慕得不得了，直呼上帝打開寶箱，然後把錢倒進去。」

謝金河表示，孟格則信仰中國，「投資大師」吉姆．羅傑斯般勇抱中國股票不賣，孟格在阿里巴巴股價300美元一路加碼，如今剩下80美元左右，香港的阿里昨天收盤79.6港元。巴菲特與猛格一個大賺，一個大賠，形成強烈對比。

今年日本日經指數大漲25.1%，東證大漲23.44%。謝金河認為，日本股市是今年亞洲最大黑馬，日股是標準牛市，跌得少、彈得高，對比上海、深圳及香港都淪為熊市的空頭排列，中國與日本股市正在闡述未來的大變化。