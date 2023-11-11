樂天桃猿在今年「台灣大賽」率先搶下第3勝「聽牌」，距離隊史第8冠只差最後一步，G6打線延續前役「複製貼上」，總教練曾豪駒說：「昨天球員表現都很不錯，希望可以繼續延續下去。」

前4戰打完兩隊各取2勝，關鍵第5戰，桃猿再現「暴力猿」本色，全場敲出15支安打，且朱育賢雙響炮、廖健富也開轟，終結前4戰0轟乾旱期，加上先發投手威能帝8局13K好投壓制，距離封王只差最後一步。

桃猿在例行賽尾聲辛苦擊敗中信兄弟搶下最後一張季後賽門票，季後挑戰賽從先讓1勝打起，最後連贏統一獅3場，挺進台灣大賽，翻開中職總冠軍紀錄，不含單一賽季在內，桃猿將是中職史上第2支沒拿到季冠軍卻稱霸的球隊。

距離奪冠只剩最後一哩路，曾豪駒今天賽前並未跟球員多說什麼，「他們都知道，不管什麼狀況都知道自己該扮演什麼角色，希望能夠繼續維持優勢、展現出來。」

樂天桃猿先發打序：

第1棒：林立（二壘）

第2棒：陳俊秀（一壘）

第3棒：梁家榮（三壘）

第4棒：廖健富（指定打擊）

第5棒：朱育賢（左外野）

第6棒：林承飛（游擊）

第7棒：成晉（右外野）

第8棒：嚴宏鈞（捕手）

第9棒：陳晨威（中外野）

先發投手：黃子鵬