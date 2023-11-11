昱展新藥公司係以科技事業申請上櫃，主要從事中樞神經系統疾病之新劑型新藥開發，董事長為林東和，推薦證券商係中國信託證券、富邦證券及群益金鼎證券，申請時資本額5億7000萬元，昱展新藥公司111年度營業收入為80萬元，稅後淨損為1987萬1000元，每股虧損為0.35元，112年前3季營業收入為80萬元，稅後淨損為2481萬7000元，每股虧損為0.44元。
《櫃買市場》櫃買中心審議通過昱展新藥公司上櫃案
櫃檯買賣中心審議通過昱展新藥公司(6785)上櫃案。
櫃檯買賣中心審議通過昱展新藥公司(6785)上櫃案。
昱展新藥公司係以科技事業申請上櫃，主要從事中樞神經系統疾病之新劑型新藥開發，董事長為林東和，推薦證券商係中國信託證券、富邦證券及群益金鼎證券，申請時資本額5億7000萬元，昱展新藥公司111年度營業收入為80萬元，稅後淨損為1987萬1000元，每股虧損為0.35元，112年前3季營業收入為80萬元，稅後淨損為2481萬7000元，每股虧損為0.44元。
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