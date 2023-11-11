嘉義市爭取已久的西區全民運動館，歷經都市計畫變更、工料雙漲等因素下，11日終於正式動土開工。（呂妍庭攝）

嘉義市政府11日在劉厝里預定地舉行「嘉義市西區全民運動館統包工程」開工動土典禮，嘉義市長黃敏惠親自主持參拜祈福儀式。（呂妍庭攝）

西區全民運動館設計有地上2層運動館空間，總樓地板面積約2470坪，圖為模擬圖。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

西區全民運動館除室內運動空間規畫，戶外空間也規畫親水設施、滯洪池及平面停車場。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市爭取已久的西區全民運動館，歷經都市計畫變更、工料雙漲等因素下，11日終於正式動土開工，由教育部前瞻2.0「充實全民運動環境計畫」補助最高額度2億元，嘉義市政府自籌3.9億元，造價5.9億的西區全民運動館預計2025年下半年完工，2026年6月正式營運。

為滿足全市運動民眾的需求，嘉義市政府積極向中央爭取補助興建西區全民運動館，並在嘉義市長黃敏惠積極奔走爭取下，獲中央部會支持核定「嘉義市西區全民運動館興建計畫」，今在劉厝里預定地舉行「嘉義市西區全民運動館統包工程」開工動土典禮。

黃敏惠說，從東區國民運動中心大家使用率和滿意度來看，大家都愛運動，既然東區有，西區也要有，經過這麼多年的努力，不但要找到適當地點、歷經都市計畫變更程序等種種困難，加上原物料上漲，西區全民運動館預算金額從3.5億元增加到5.9億元，增加預算部分除市府撙節支出，更重要是議會在預算上的支持，今天能動土開工，真的很不容易，感謝過程中所有人的努力。

教育部常務次長林騰蛟表示，非常高興代表教育部參加嘉義市西區全民運動館開工動土典禮，為提供市民朋友優質友善的運動設施與環境，教育部從110年開始推動前瞻2.0「充實全民運動環境計畫」，除了現有的東區國民運動中心外，西區全民運動館也是該計畫中第1梯次獲得補助興建的案子，相信市府團隊努力下，工程一定能進展順利，讓嘉義市民多一處優質運動環境空間的選擇。

市府教育處長郭添財表示，西區全民運動館設計有地上2層運動館空間，總樓地板面積約2470坪，場館外觀結合嘉義市木都意象，也為突顯全民運動館活潑、運動的特質，建築外觀設計具韻律感的水波造型。

為提供全民運動的優質場地，郭添財說，運動館規畫50公尺溫水游泳池，周圍設有多功能水域設施，包括熱水池、冷水池、兒童池、水療池、烤箱、蒸氣室、瑜珈／韻律教室、全齡體適能訓練場、多功能活動教室、兒童體適能活動室、綜合球場（籃球場及羽球場)、桌球室、商業空間、更衣淋浴間、更衣室及性別友善廁所等，戶外空間也規畫親水設施、滯洪池及平面停車場，以滿足民眾運動休憩的需求。

市府指出，遠見雜誌「2023運動縣市排行榜」調查中，嘉義市以「校園、公有場館對外開放比例」、「公眾運動場所設施滿意度」摘下兩金，而市府自2011年就成功爭取東區國民運動中心計畫補助，作為雲嘉南第一座國民運動中心，完工後於2018年正式啟用服務市民，為實現西區大發展的市政藍圖，市府於2021年再次爭取教育部體育署前瞻2.0「充實全民運動環境計畫」，獲核定「嘉義市西區全民運動館興建計畫」。