眾目睽睽的雙11購物節即將到來，準備好你的錢包把購物車裡的商品通通結帳了嗎？除了電商平台因應雙11活動祭出多項折扣優惠，由於多數消費者傾向選擇超商貨到付款、取件不付款，因此各大超商也獻上到店取貨優惠，現在就趕快跟著《DailyView網路溫度計》小編一起來看看有哪些吧！

＃7-ELEVEN

在11月3日至11月12日限時10天內，只要消費者前往7-ELEVEN取貨，就能馬上領取25元7-ELEVEN購物抵用券，每筆交易最多提供5組序號，限量1千萬張送完為止，兌換期限為11月7日至11月15日，消費滿250元可使用1張25元優惠券，單筆最多折抵10張。

此外，11月13日起至11月28日，7-ELEVEN推出「全電商平台包裹安心取件抽抽樂」，每領取1件賣貨便或交貨便包裹即享有抽獎1次機會，單筆交易最高可抽獎5次，有機會抽中1元購物金、7元購物金、71元購物金及門市優惠商品任2件5折條碼（中杯果樣蘋果風味蘇打思樂冰、中杯可口可樂思樂冰及中杯熱卡布奇諾），限量150萬份送完為止，兌換期限至11月30日。

＃全家 FamilyMart

全家針對雙11購物節推出「全家FUN心取」，11月12日至11月16日、11月19日至11月23日活動期間，每領取1件包裹即可獲得1張19元Let’s Café小杯熱單品美式優惠券，單筆交易最多贈送5張，每場限200萬組送完為止，預購、隨買預約／跨店取、行動購宅配、全+1社群電商（團購）、Fami煮煮、週期購、宅家取、網購退貨取件不適用此活動。

＃萊爾富超商 Hi-Life

萊爾富昨（7）日宣布今年雙11購物節活動，只要在11月11日當天於蝦皮購物下單並選擇萊爾富門市取貨，就能享有中杯熱焦糖拿鐵咖啡單件65折優惠（原價50元，打折後約33元）。＃OK Mart

OK超商近日祭出10月9日至11月15日來店消費、繳費、寄取件加價購優惠，像是十全蘋果醋飲料140毫升15元、悅氏鎂日補給鎂30補給水880毫升15元、舒潔抗菌濕巾10抽19元、OK CAFÈ莊園級美式（中杯可選冰／熱）25元、OK CAFÈ純喫茶醇奶茶（特大杯／冰）35元、OK CAFÈ純喫茶仲夏水果茶（特大杯／冰）49元、森永質上雪糕（香草巧克力風味／微苦焦糖歐蕾）29元、全脂／低脂瑞穗鮮乳290毫升29元、康乃馨奈米核心健康護墊15公分（薰衣草香）36片45元等13項優惠。