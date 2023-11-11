根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（10）日最新公布的總統參選人當選預測，民進黨參選人賴清德當選率33.3％，贏過國民黨總統參選人侯友宜的28.4％、民眾黨總統參選人柯文哲的26.2%以及郭台銘的12.2%。相較10月25日數據，賴清德、侯友宜當選率上升，柯文哲與郭台銘則是下降，侯柯之間差距拉大。

賴清德曝政策動畫引發討論 侯友宜台北造勢受矚

比較近一週四人各面向指數，賴清德在粉絲互動力表現最好，他共發了23篇貼文，分享跟按讚數最多，其中最多網友互動的貼文是6日公布的第三支政策動畫 ──「創新經濟、智慧國家」，累積近4萬人按讚、1千6百多則留言、730人分享。有網友留言表示，「賴副總統是最佳的候選人，人才口才外交樣樣精通」、「台灣隊，加油」。

侯友宜於好感度、新聞擴散廣度、粉絲互動力位居第二，在空戰上持續緊追賴清德。他近一週最多網友互動的是4日以「人民沒有分顏色，身為總統，必須以國家人民為念，照顧全台灣」為題的貼文，當日他與前總統馬英九、台北市長蔣萬安等人於台北造勢，不少支持者於貼文下方留言表示，「侯友宜加油」、「政黨輪替，台灣更好」。

徐春鶯引發白綠互嗆 柯文哲聲量飆 網友：圍徐救「趙」

柯文哲聲量最高，以61萬大贏另外三人（賴清德42萬、侯友宜23萬、郭台銘8萬）。柯文哲6日被學生問到「徐春鶯爭議」時，情緒激動反嗆「趙天麟親中舔共，國安會查了沒」引發網友熱議，「圍徐救趙，不覺得很有效果嗎？」、「賴神不會有錯」。賴清德認為，柯文哲面對學生直接提問，竟然用惱怒的方式面對，「我覺得這不可取，也非常不應該」。

至於郭台銘則是在好感度、新聞擴散廣度最高，郭台銘4日以「關於連署，我想說些心底話」為題發文，他指出，一個多月的連署時間，具體感受到的是巨大的民意。「透過一封信件、一幅圖畫，或是每次珍重握手後的一句『加油』，屢屢向我傳遞而來。」文末郭台銘感謝全台各地民眾的加油與打氣，對此，有網友留言，「希望這次能堅持到底，郭董加油」、「唯一支持郭台銘」。