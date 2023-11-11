擁有香港籍的祝姓作家透過辦活動的名義，與孫姓、劉姓兩名退役少將交往。專案小組調查後認為3人均違反國家安全法；且孫、劉另涉反滲透法、總統副總統選舉罷免法。檢方認為3人嫌疑重大，且有羈押的必要性，向法院聲請羈押禁見，經法院於今天（11日）凌晨裁定祝、劉皆以50萬元交保並限制出境出海；孫男則以60萬元交保並限制出境。檢方將抗告。

橋頭地檢署表示，該署主任檢察官顏郁山、檢察官蔡婷潔、李明昌、盧惠珍於前天（9日）指揮法務部調查局高雄市調查處、國家安全維護工作站、左營警分局偵辦此違反國家安全法案件。共搜索祝姓、孫姓、劉姓3人共計 26處，並傳喚被告被告等人與多位證人到案說明。

其中，藝人歸亞蕾的妹妹歸亞蒂也涉案，被檢方傳喚到案說明。經查，歸亞蒂只是某協會的秘書，並沒有涉及國安法。

祝男與孫姓、劉姓退將3人遭大陸勢力吸收後，以其所具的軍方人脈優勢，於2017年至2023年長期物色、引介我國國軍特定階級、軍種退役的高階軍官到大陸或美國接受落地招待，提供對岸統戰組織接觸、拉攏甚至吸收我方退役軍官，並宣傳「和平統一」、「一國兩制」等統戰思想。

至於孫姓、劉姓退役少將則受陸方滲透來源資助舉辦特定活動，並在活動中支持特定候選人，以及發送粽子、花生糖等禮品，以此方式支持特定候選人。

檢方審理後，認為祝姓、孫姓、劉姓3人違反國家安全法第2之1條第1款而涉有同法第5之1條之為大陸地區發展組織罪；孫姓、劉姓另涉犯反滲透法第4、7條、總統副總統選舉罷免法第86條第1項罪嫌，向法院聲押3人。

經橋頭地院於今天凌晨裁定祝、劉皆以50萬元交保並限制出境出海；孫男則以60萬元交保並限制出境。承辦檢察官不服裁定，將向高等法院高雄分院提出抗告。