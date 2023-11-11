好市多販售許多種類的產品，近日台灣好市多官方粉專分享「好市多冷知識」，全球好市多賣最好的產品竟然不是食物，而是95無鉛汽油；另外台灣人超愛吃好市多的熱狗，2023年足足吃了1537座台北101長度的熱狗，讓不少網友驚呼「也太多了吧！」

好市多臉書官方粉專上昨發文分享，好市多的冷知識，包括台灣第一間好市多分店在高雄，在西元1977年開幕，至今已經開業46年；而好市多的自有品牌「科克蘭」，其實是用全球第一間好市多的所在地來命名的；全世界最愛好市多的國家是冰島，75％的冰島人口是好市多會員。

粉專表示，很多人以為好市多賣最好的東西會是食物，但根據統計，2022年全球好市多賣最好的是「95無鉛汽油」，真得令人難以相信銷售冠軍不是烤雞。另好市多也統計出2023年，台灣好市多餐飲部，總共賣出了7千萬827萬6160公分的熱狗，換算下來等於1537座台北101。

粉專指出，台灣目前共有14間好市多，而好市多的洗手間有個神奇的小祕密，那就是一年四季都有溫水可以洗手。

貼文曝光以後引起網友討論，「我知道全世界唯一只接受好市多聯名信用卡的是台灣的好市多」、「冷知識應該是消失的快速沖印部」、「可以單賣熱狗嗎？有時只想吃熱狗不想喝飲料！雖然買熱狗送飲料」、「也賣出太多熱狗了吧！」