以哈衝突進入第6周，仍然沒有出現停火跡象，使無數巴勒斯坦平民因此賠上性命。以色列日前終於同意，開放每天4小時暫停軍事行動，讓民眾得以離開戰區，正在印度出席美印「2+2」部長級會議的美國國務卿布林肯對此決定表示歡迎，但他也強調枉死的巴勒斯坦民眾「太多了」，顯示美國的態度已悄然改變。

綜合CNN、美聯社報導，布林肯（Antony Blinken）周五（10日）表示，「有太多巴勒斯坦人被殺，太多人在過去幾周受盡苦難，美國希望盡一切努力防止他們受傷害，並盡可能向他們提供援助。」此番言論雖未點名以色列，但用意已不言可喻。

他進一步表示，「仍有更多可做、也必須做到的事，」並表示將繼續與以色列討論達成上述目標的具體步驟。CNN指出，布林肯雖不忘重申對以色列的支持，但措辭明顯比稍早訪以時來得更直接、更具譴責意味，顯示美國的態度已經悄悄轉變。

除了美國風向丕變，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）同日受訪時，也指責以色列在加薩的轟炸「缺乏正當性」，要求以色列立即停火，同時譴責伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）的恐怖攻擊行為。

根據加薩衛生當局統計，自以色列發動空中與地面攻擊以來，當地已有超過1萬1000人死亡，大多數是平民；以色列方面則有1200人喪命，另有大約240人被挾為人質。