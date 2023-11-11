高雄三民區一處工地今日下午1時許發生墜樓意外！據了解，當時工地正在施作貼磁磚的工作，33歲李姓工人從9樓開始鋪貼磁磚，當工頭要找李男身影時，卻發現李男已消失在9樓，隨後在2樓的鷹架間找到已明顯死亡的李男，而李男的詳細死因仍待相驗。

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