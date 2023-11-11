高雄工安意外！磁磚工人疑失足 9樓墜落當場死亡 15:202023/11/11 中時新聞網 葉庭欣 、中時、 楊舒婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄三民區一處工地今日下午1時許發生墜樓意外。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄三民區一處工地今日下午1時許發生墜樓意外！據了解，當時工地正在施作貼磁磚的工作，33歲李姓工人從9樓開始鋪貼磁磚，當工頭要找李男身影時，卻發現李男已消失在9樓，隨後在2樓的鷹架間找到已明顯死亡的李男，而李男的詳細死因仍待相驗。 網紅「潔哥」參加閨密婚禮 國道驚魂！剎不住3車連環撞 黑衣人包圍三重所叫囂 知情警曝內情！高層確實有意拔官 恩恩父母煎熬的81分鐘 向新北市府求償1元！敗訴確定 #高雄 #三民區 #失足 #工安意外 #磁磚 也許您會感興趣 推薦閱讀 超環保！英國天團Coldplay高雄演唱會 回收手環代替螢光棒 14:122023/11/11 生活 「高富馬」將熱鬧開跑 國內外好手、藝人齊聚港都 18:262023/11/10 體育 國中女兒疑被性侵！父衝學校關心遭阻擋 失控爆打輔導老師 12:252023/11/11 社會 天團來了！ Coldplay抵台畫面曝光 熱情揮手粉絲尖叫 17:462023/11/10 娛樂 高雄男大生陳屍校園廁所 警封鎖現場調查 09:052023/11/10 社會 騙人民生命！侯友宜砲轟賴清德：引戰的台獨務實工作者 12:012023/11/11 政治 高雄藥頭防火巷藏爆裂物 打掃阿姨一掃嚇壞 09:222023/11/11 社會 2023城市書展在高雄！結合「世界詩歌節」擁百場講座與展演 15:592023/11/11 生活 噁！ 漢堡王飲料內驚見「漂浮小強」 店家消極態度氣炸網友 16:522023/11/10 生活 高雄要蓋重建之家！ 一條龍服務估明年上半年啟動 12:142023/11/11 生活 曹公圳燈節獲好評 擴大辦「點亮鳳山新城光之季」嗨翻高雄 15:442023/11/10 生活 馬英九喊贊成全民調 藍白怎麼合？「藍營一姊」表態了 13:382023/11/11 政治 看片、追劇抗失智！衛福部大推護腦新招 多學、多動腦 15:562023/11/11 生活 「花生糖」赭麴毒素A超標罰3萬 高雄衛生局回應了 15:512023/11/10 生活 Coldplay高雄演唱會明登場 刑事局再逮黃牛用程式搶票轉售 14:462023/11/10 社會 品觀點｜高雄輕軌即將成圓 宣傳大使蜜柑站長現身賣萌 22:312023/11/10 寶島 預購PS4手把悠遊卡苦等1年領不到貨 買家暴怒公審賣家反賠上萬元 13:012023/11/10 社會 殺死同事還湮滅證據 狠男半年後才被羈押！關鍵曝光 09:022023/11/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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