温昇豪殺青後神清氣爽。（羅永銘攝）

蔡淑臻感冒還沒痊癒。（羅永銘攝）

安心亞是全劇組還沒感冒的演員。（羅永銘攝）

李國毅還沒殺青開玩笑說心情不爽。（羅永銘攝）

陳奕出席粉絲見面會。（羅永銘攝）

吳婉君殺青後仍沒日沒夜的軋戲。（羅永銘攝）

温昇豪、蔡淑臻、安心亞、李國毅、吳婉君、陳奕今（11）日出席中視8點檔《開創者》粉絲見面會。目前大部分演員都殺青，僅剩陳奕、李國毅尚未殺青，李國毅開玩笑說心情真的很不爽，也因為還在拍攝，女兒只能從電視看到他，他透露女兒會看著電視指認他喊爸爸，「但他看到温昇豪，型差不多的帥哥也都叫爸爸。」讓他哭笑不得。

蔡淑臻和吳婉君殺青前就已經重感冒，至今還沒痊癒，李國毅自招是他傳染給大家，有場在辦公室開會的戲，當時3人聲音沙壓低沉，吳婉君笑說：「我們還在納悶，收音真的收得到我們的聲音嗎？」陳奕透露演員們幾乎都輪流感冒一輪，只剩安心亞倖免，蔡淑臻當場靠在安心亞肩上作勢傳染，讓安心亞頻頻尖叫。

而近期劇情走到飾演賢內助的安心亞開始對事業有想法，會和老公温昇豪吵架，但即使吵架還是她還是輕聲細語，温昇豪爆料私下安心亞根本「恰北北」，安心亞也說朋友看到他的演出都忍不住大笑，因為本人跟個性跟角色實在差太多，「連粉絲都會留言tag我說，『妳有那麼溫柔嗎？』」

陳奕和李國毅認識多年卻是第一次合作，2人劇中打鬧的橋段幾乎沒有照劇本走，都是將私下2人相處真實呈現。温昇豪也預告後面的劇情將聚焦在情感面，會越來越精彩，李國毅也趁勢向「總裁」討員工旅遊，温昇豪也點頭允諾：「我覺得可以喔，跟中保申請一下。」