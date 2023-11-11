桃園市有名6旬謝姓男子在臉書社團經網友介紹加入社群軟體群組，認識自稱為股票操盤手的1對男女，先謊稱是投資公司的人員，並提供1款軟體「永慈投資APP」，慫恿謝男加入會員，謝男以為自己投資都有賺錢，連續與詐騙集團面交14次，遭騙總金額高達1500多萬，最後終於清醒，與警方聯手將計就計，逮獲2名車手及相關物證和假鈔道具。

桃園市蘆竹警分局南崁派出所所長江弘裕表示，謝姓男子日前向警方報案，他說自己先在臉書社團內認識自稱「高汝昀」的網友，並要求被害人加入名為「手牽手-心連心」Line群組，因而認識了群組內自稱「蘇函筠」及「李堯勳」的股票操盤手，蘇女在對話間謊稱是京德投資有限公司的人，並提供「永慈投資APP」假投資網站，聲稱保證獲利。

江弘裕說，在蘇女的慫恿下，謝男便加入詐騙APP會員，且誤信這款軟體可以賺錢獲利，並以為自己投資都有一直賺錢。詐騙集團利用該手法持續欺騙謝男，讓謝男繼續投資更多金錢，並以永慈投資外派經理名義與謝男面交達14次，遭詐騙總金額達新台幣1500多萬元，直到謝男再也拿不出更多錢，謝男的友人了解這個狀況後驚覺有異狀，趕緊建議謝男向警方報案。

謝男在報案後才發現自己受騙上當，由於先前都是在自家社區會議室及家中與詐騙集團面交，為此警方建議謝男將計就計，再次與歹徒相約面交，先備妥假鈔道具，待詐欺車手向被害人收取事先準備的假鈔後，社區埋伏的員警隨即一湧而上，將詐欺車手逮捕，當場查獲吳姓及陳姓共2名車手，並查扣相關物證及假鈔道具。

江弘裕表示，全案將依詐欺罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦，另也呼籲民眾投資應循正常管道，千萬不要加入來路不明的投資群組，天下沒有白吃的午餐，遇有可疑詐騙資訊，可撥打165反詐騙專線諮詢或110報案，以防自身財物損失。