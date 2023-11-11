趙露思在25歲生日當天官宣成VERSACE全球大使。（VERSACE提供）

以陸劇《偷偷藏不住》、《長歌行》、《星漢燦爛》等人氣影集受到觀眾喜愛的女星趙露思，在日前25歲生日當天迎來超狂生日禮物，義大利時尚品牌VERSACE宣佈邀請她出任全球品牌大使。不過其實她過去便時常穿著該牌服裝、包款，甚至今年九月底時，更現身品牌於米蘭舉行的2024春夏時裝秀，雙方的緣份早就可見端倪。

趙露思的穿搭一直是不少中國年輕女性的穿搭範本，帶貨能力極佳，日前傳出其主演的人氣影集《偷偷藏不住》，由於開機前導演退出劇組，原劇組準備的服裝只夠穿兩天，因此趙露思在劇內多以自己的私服上陣，更化身造型師親自幫其他主角、配角規劃造型，時尚穿搭能力備受肯定。

對於走進國際時尚品牌，趙露思表示「對我而言，VERSACE的強大之處在於能讓我感受到自我能量。」而VERSACE首席創意總監Donatella Versace說：「我很高興趙露思加入VERSACE大家庭。我欣賞她的個人風格、青春活力和精神力量。她是一名強大的VERSACE女性。」