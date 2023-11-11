台中市警局長李文章（右）轉頒內政部志願服務獎章證書。（警方提供／王煌忠台中傳真）

警察除了打擊犯罪、維護治安，還要包辦各種為民服務工作，需靠熱心志工無悔長期協助，台中市警局10日辦理112年下半年度警察志工聯繫會報，會中轉頒內政部績優志工金、銀質獎牌15人，及志工業務績優團體等6個單位、警察局志工楷模80人，感謝他們在警察志工崗位上的付出與辛勞。

獲頒內政部金質獎牌的第二分局一名資深志工，2003年加入立人派出所警察志工，平時協助警政單位提供民眾報案及櫃臺諮詢服務外，另配合犯罪預防宣導及社區關懷服務，並陸續參與立人國小愛心志工隊及北區長青社區志工隊行列，辛勞付出20年，累計服務時數高達4666小時，任勞任怨，令人敬佩。

中市警局長李文章表示，志工的精神就是付出不求回報，所以一定要親自主持警察志工楷模頒獎典禮，不僅和所有警察志工分享獲獎的喜悅，更要感謝所有警察志工們的奉獻，因為有志工們的熱情付出，讓台中這座美麗的城市充滿活力，處處瀰漫著溫情，尤其當民眾走入每一處警察機關，都可以看到警察志工夥伴熱忱貼心的服務身影，正是台中市最溫馨動人的生活圖象。

李文章也特別感謝警察志工大隊長游信對所帶領的「警察志工大隊」以及「警察志工協會」對警察的支持；他說，警察工作千頭萬緒，需要民間力量支持，「警力有限、民力無窮」，警察志工就是警察最有力的後盾，並期許大家繼續在「警民合作、共維治安」的道路上一起努力。