中國大陸官媒環球時報(Global Times)11日的英文社論指出,美國對中國大陸嚴苛的高科技箝制,這種行為跟高科技業者像是NVIDIA等,雙邊已形成一種「看你能逮得到我嗎」(Catch Me If You Can)的相處模式,不僅中美兩國利益均受影響,且加速中國大陸自我創新的研發時程。