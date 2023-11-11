本土劇男星林佑星4年前梅開二度和小18歲老婆小妏結婚，兩人育有兩女，加上林佑星與前妻所生的兒子，一家五口相當幸福。近日，林佑星帶妻子上節目，分享「真愛不分年齡」，年紀比老婆大18歲的他，遭質疑「體力是否足夠」，還被苗可麗虧太太年紀小比較好騙，可能沒交過什麼男友，會以為床戰時5分鐘就足夠，反而是她們這種熟女會質疑「5分鐘什麼東西啊」。

有著娃娃臉的林佑星，兩任老婆年紀都比她小，2013年他與小19歲張晏菻結婚，育有一子，但婚姻維持3年就告吹，兒子交由他扶養，2019年他再婚娶小妏，太太仍小他18歲。最近夫妻倆一起上節目《阿姐萬歲》，被主持人陳志強虧林佑星的年紀大到都可以生下太太了，開玩笑說兩人是父女戀，至於兩人為何認識？林佑星解密小妏過去是他在三立的經紀人，兩人是日久生情、近水樓台先得月。

林佑星2019年再婚。（圖／中時資料照片）

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小妏則說，自己大學畢業後第一份工作就去三立，原本都是交往年紀跟她差不多的男生，但覺得對方很幼稚，一不小心就找到年紀太大的，並指林佑星私下很顧家，並非新聞形容的花心男，兩人才開始交往。兩性作家江映瑤則表示，男大女小關係的特點就是經濟穩定、要學會彼此包容，而男方要多增強體力，才能陪女方長長久久。

此時許多人都看向林佑星，江映瑤也暗示說：「男大女小很好唬、很好騙」，苗可麗同意笑說：「因為女孩子年紀輕，她不懂，她說不定認為這個世界上（床戰）5分鐘就夠，像我們這種有點年紀的，就會知道5分鐘什麼東西啊，你會不會」，笑翻眾人。而林佑星也補充兩人之前為了給大女兒添個伴非常努力備孕，醫生還規定他們吃完藥就要「做人」，讓林佑星直言當時壓力很大，那話兒很難「抬頭」，自嘲又不是牙膏擠出去就好。