樂天桃猿距離隊史第8冠、樂天球團入主後首冠只差最後一步，總教練曾豪駒認為，一整年球季打到現在球員一定會覺得疲累，就靠意志力、慾望去達成想要的，「雖然會累但是是幸福的。」他希望球員能夠珍惜機會、不要留下遺憾。

桃猿去年以全年第一之姿率先搶進「台灣大賽」，最後卻被中信兄弟直落四遭橫掃，今年是曾總執教第2次打進台灣大賽，他認為，該感受的去年都感受過了，就是相信選手能夠展現的很好，自己則是平常心去看待，想辦法繼續給予球員信心。

打線悶了前4場，昨天「暴力猿」一口氣爆發，全場共敲出15支安打包含3轟，搶下關鍵的第3勝，曾總認為，除了朱育賢雙響炮外，嚴宏鈞在4局短打為球隊多添1分也是關鍵，幫助球隊擴大領先，也讓休息室氣氛能放得更開。

今年台灣大賽前5戰打完，桃猿只有第4戰沒有犧牲短打，5戰團隊累積11次犧牲短打，曾總認為，最大關鍵還是在球員執行力，「他們有這個能力，教練團才能更大膽、安心去下戰術，完全是依賴選手場上的攻擊及解讀能力。」

一整年球季接近尾聲，曾總認為，球員一定會覺得疲累，「對方也是一樣，打到這邊就是靠意志力、慾望去達成想要做的，雖然是累，但累的是幸福的，因為你到現在還可以在這裡爭奪第一名，希望大家好好珍惜這個機會，不要留下遺憾。」