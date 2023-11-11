信評機構穆迪（Moody's）將美國債信評等展望由「穩定」調降為「負面」國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，首先並非「降評」，衝擊就比較有限。此外投資機構的決策也相對有限，未來影響股市的關鍵，他看法是，仍取決美債殖利率。

首先蔡明翰認為，近期信評機構對於美國的債務信評調整，剛開始影響比較大，對於債市有比較大的衝擊，目前穆迪只是將展望調整為負面，並非將美國降評，展望負面與降評還是有有一段距離。

至於是否會造成金融機構風險增加，影響到投資決策？蔡明翰表示，有些機構會要求必須要投資一些「等級」以上的債券，如果是降評的話，某些機構可能就不能買，或者被迫拋售，壓力就會比較沉重；但是現在還在「展望」的部分，影響性也相對較小。

美國的財務不佳已經持續一段時間，除非出現重大利空才會股市出現重大衝擊，現在美國債券殖利率高、舉債增加就會面臨這個情況，但是美國就不斷降調高債限。

蔡明翰認為這是相對負項訊息，但市場也不會解讀為因此不升息或者影響美國緊縮決策，因此造成利多的機率也不高，所以股市的關鍵還是在債券殖利率，如果能夠下滑的話，股市才有機會震盪走高。