海悅自第二季毛利率回升至4成以上，第三季毛利率維持與去年同期相當達44％，使單季營業利益成長表現與營收成長約同步，稅後淨利則因去年同期業外提列金毓泰訴訟損失1億元，得年增率117.65％。海悅因轉投資皇普建設與認列大華建設私募普通股，得第三季業外其他利益為1,835萬元。

海悅以全台代銷業務策略，不僅擴張營運版圖，隨著全台各區域房市景氣的榮枯變化，更穩健公司合併營收來源，目前區域銷售佔營收比例分別為，雙北市27.60％、桃竹28.03％、台中23.32％與南部21.05％。