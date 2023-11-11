海悅自第二季毛利率回升至4成以上，第三季毛利率維持與去年同期相當達44％，使單季營業利益成長表現與營收成長約同步，稅後淨利則因去年同期業外提列金毓泰訴訟損失1億元，得年增率117.65％。海悅因轉投資皇普建設與認列大華建設私募普通股，得第三季業外其他利益為1,835萬元。
海悅以全台代銷業務策略，不僅擴張營運版圖，隨著全台各區域房市景氣的榮枯變化，更穩健公司合併營收來源，目前區域銷售佔營收比例分別為，雙北市27.60％、桃竹28.03％、台中23.32％與南部21.05％。
不動產代銷業者海悅(2348)挾著建案銷售穩健，第3季合併營收15.7億元、營業利益4.99億元、稅後淨利3.66億元，年增率分別為35.19％、29.94％與117.65％，EPS3.16元，前3季稅後淨利7.63億元，年增率16.11％，EPS達6.17元。
海悅自第二季毛利率回升至4成以上，第三季毛利率維持與去年同期相當達44％，使單季營業利益成長表現與營收成長約同步，稅後淨利則因去年同期業外提列金毓泰訴訟損失1億元，得年增率117.65％。海悅因轉投資皇普建設與認列大華建設私募普通股，得第三季業外其他利益為1,835萬元。
海悅以全台代銷業務策略，不僅擴張營運版圖，隨著全台各區域房市景氣的榮枯變化，更穩健公司合併營收來源，目前區域銷售佔營收比例分別為，雙北市27.60％、桃竹28.03％、台中23.32％與南部21.05％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。