許多人為了賺錢埋頭苦幹，但有的人天生智商高，總是能找到各種賺錢的方法。《搜狐網》分享4個靠頭腦輕鬆掙錢的星座，例如水瓶座洞察力敏銳，而且思維方式獨特，能看到別人還沒發現的商機。

▎牡羊座

牡羊座認為越拚命就越幸運，抱持「君子愛財，取之有道」的態度，努力工作之餘，也懂得適時放鬆，牡羊座智商很高，腦筋動得快，無論遇到什麼狀況，事後他們都會做出總結，避免下次再碰到類似問題，憑著經驗找到最適合自己的賺錢技巧。

▎摩羯座

摩羯座心思比較細膩，做事不衝動，絕不依賴運氣或熱情行事，會先考慮計畫的可行性，這種處事態度也被運用於賺錢，他們投資眼光好，獲得不少意外收入，平時懂得儲蓄，再用錢滾錢，賺得更多的財富，財氣高人一等，能過上衣食無憂的生活。

▎水瓶座

水瓶座看似懶惰，但並非他們的本性，由於智商非常高，經常一眼就看出事情本質，輕鬆解決別人眼中的難題，所以遇到問題時從不慌張，容易讓人誤以為很散漫，而賺錢方面總是能提早看見商機，尋找出不同的掙錢機會，開闢屬於自己的道路。

▎處女座

處女座凡事追求完美，做事腳踏實地，雖然他們很愛錢，但會用正當管道取得，做事效率高，工作上會有不小的成就，不會過度沉迷於金錢，即使身上有錢也不會亂花，不喜歡購買奢侈品，反而比較注重生活品質，慢慢累積出財富。