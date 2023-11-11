「丸亀製麵」母公司日系連鎖餐飲集團「東利多」控股有限公司，日前引進另一日本美食「長田本庄軒」，該店以日式炒麵與大阪燒做為招牌主打，品牌歷史約20年，目前在日共有五間分店，品牌特別於雙十一當日進駐新光三越信義A11 B2，並於即日起至12月20日期間來店消費滿580元即贈送一張刮刮卡，張張有獎，獎項包括免費餐點及飲品；活動最終還將抽出日本大阪免費來回機票，送1名幸運顧客到至長田本庄軒的發源地神戶一遊。

Bokkake經典炒麵。（長田本庄軒提供）

神戶炒麵專門店長田本庄軒以鐵板料理為主軸，主打日本大阪燒、歐姆蛋炒麵，以及神戶長田地區家常菜牛筋雜煮，其中又以Bokkake經典炒麵為招牌餐點，麵體更是選用自製的手工麵條，於店內即可看到師傅製作。信義A11 店為該品牌海外首店、台灣首店，考量台灣人有為數不少不吃牛的的消費者，品牌也特別規劃燉煮豬肉、番茄雞肉、海鮮等口味的炒麵、大阪燒，全系列餐點價格約在359至30元之間。

長田本庄軒主打現場自製麵條 。（長田本庄軒提供）

店裝方面以L型吧台為整體主軸，吧台區可直接觀賞鐵板師傅煎炒料理，但也有四人桌提供選擇，目前暫無低消，用餐時間由第一人入座起限制為 90 分鐘，另所有餐點、飲品皆會按原價收取 10％ 服務費。開幕期間，品牌也推出消費滿 580 元，即贈刮刮卡的活動，主打張張有獎，其獎項包含「Bokkake 經典炒麵一份」、「點購任一炒麵或大阪燒贈送奶油鮮菇一份」、「點購任一炒麵或大阪燒贈送 Bokkake 燉蘿蔔一份」、「點購任一炒麵或大阪燒免費升級主廚套餐一份」、「點購任一炒麵或大阪燒贈送特調可爾必思一杯」等，期間更能抽價值 1萬9000 元「日本來回機票」。