馬林魚明星二壘手阿萊斯（Luis Arraez）展現渾厚的擊球技巧，連續兩季拿下打擊王，儘管馬林魚戰績不佳，但阿萊斯對祖國委內瑞拉媒體表示，自己願意和馬林魚續約。

26歲的阿萊斯生涯歷經5個大聯盟賽季，只有1年打擊率沒有高過3成，投手也很難把他三振出局，2021年吞下48K已經是單季新高。去年阿萊斯在例行賽尾聲鞏固打擊王的寶座，避免「法官」將三冠王抱走，只是雙城為了補強投手陣容，休賽季忍痛將阿萊斯交易給馬林魚，換回羅培茲（Pablo Lopez）等3位好手。

來到馬林魚頭個賽季，阿萊斯表現更上層樓，本季直到6月下旬打擊率依然維持4成左右水準，一度被認為將出現自「打擊之神」泰德威廉斯（Ted Williams）後，大聯盟首位「4割男」，明星賽後狀況雖不如上半季火熱，但阿萊斯整季仍以3成54打擊率摘下打擊王，成為史上首位在不同聯盟連續登頂打擊王的球員。

阿萊斯還有兩次仲裁機會，馬林魚能夠控制他到2026年，阿萊斯表示自己還沒有收到關於球團續約的消息，但如果馬林魚願意接洽，他對此保持開放態度，「我愛邁阿密，我愛我的隊友，和他們一起打球的時候，感覺就像回到家一樣。」