3間固體再生燃料SRF發電廠將進駐桃園觀音桃科園區，地方反彈要求撤廠。民進黨立委黃世杰今指出，桃市府6日與經濟部開會，根本沒要求撤回推薦函，嗆國民黨以兩面手法玩弄SRF爭議。市府回應，已請經濟部提供當初通過再生能源同意備案合乎要件說明及推薦入園理由，讓外界知道決策理由，以利後續判斷。桃園二選區國民黨立委參選人涂權吉也反擊，黃應向經部追查到底，立委職責就是監督中央不能濫權，黃若不敢監督，就讓他來監督。

桃市府與經濟部6日針對SRF廠進駐桃科園區爭議討論。黃世杰指出，當天未能入內旁聽，因此他發文至經濟部產發署、桃園經發局，要求說明會議討論情形，昨收到回覆，內文提到「討論過程中並未要求本部發文撤銷推薦函，也並未作此決議」，但在說明會現場，市府口口聲聲說「這個會議的建議，還有後面的備查、推薦，是不是經濟部可以做一個妥善的處理，那市府才能夠撤銷。」

黃也說，雖市府代表當天未明確說明希望經濟部如何處理，但國民黨市議員們卻一再扭曲，說只有經濟部撤銷推薦函才是唯一解方，甚至打算號召民眾北上抗議，反而對自己的監督對象市府，毫無實際作為一事視而不見。

黃世杰提到，結果在理應能充分自由交流的閉門正式會議中，市府竟沒要求經濟部撤銷推薦函，市府表現徹底打臉同黨市議員編造的謊言，代表市府自己認為不需經濟部撤推薦函，他們也能處理，兩相對照下就會發現，說明會當天的說法，根本是愚弄觀音人，把居民的健康當作選舉工具。

黃世杰呼籲，3間SRF廠商撤出桃科，是民意之所向，市府不敢叫經濟部收回推薦函，他已要求經濟部發文正式收回推薦函，市府是桃科園區的主管機關，對於入園許可與否有完整的權責，不要再有任何托推之辭，立刻啟動拒絕3間SRF廠商進駐桃科。

對此，涂權吉質疑，當初要求經濟部撤回推薦函，黃世杰配合經濟部推三阻四，當市府釜底抽薪，要求經濟部直接提供當初推薦入園的詳細說明後，黃突然又認同應該要撤回推薦函，是否因為當初推薦理由有無法告人的內情。

涂權吉直言，黃世杰應該站在觀音鄉親的角度，向經濟部追查到底，立法委員的職責，就是監督中央主管機關不能濫權，黃如果不敢監督，讓他來監督，把相關資料攤在陽光下。

市府回應，市府一定會嚴守市民健康與環境品質，做最嚴格把關，市府已請經濟部提供當初因應此案而通過的再生能源同意備案合乎要件說明，以及當初推薦入園的理由。

市府強調，必須同時保護市民健康與市府的權益，待經濟部提供完整資訊，讓外界知道當時決策的理由，也作為後續相關流程決策的依據。