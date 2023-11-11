台灣大設立「MyVideo 創新映像獎」，吸引來自台灣、印尼、韓國、日本等4國的國際創意提案，企劃類型涵蓋懸疑推理、黑幫動作、科幻愛情、靈異等多元面向，呈現滿滿創意能量，最終由驚悚懸疑作品《成為怪物以前》獲獎。該影集以小說為基礎，透過從事命案現場清潔的職人視角，展開被連續設局牽引的追兇之旅。台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君表示，期待本次獲獎作品影像化後，得藉由特殊職人視角，引領觀眾進入較不易接觸的職人工作領域，MyVideo透過實際行動，助深具潛力的國內外影視企劃成長茁壯，於國際市場綻放創意量能。

台灣大新媒體事業副總經理李芃君表示，近年華語劇集主題多元化，吸引台灣觀眾目光，期待獲獎作品透過台灣大哥大的支持，結合旗下影音平台MyVideo資源，助力潛力作品具體映像化。台灣大長期扶植台灣影視文化發展，協同集團資源，從上游IP至平台端垂直整合，於台灣影音產業鏈完整佈局，不僅與全球大型娛樂媒體巨擘華納兄弟探索策略聯盟，以及好萊塢最大經紀公司CAA(Creative Artists Agency)投資布局，期待結合國內文化力、國外市場力，推展國際交流、搭築台灣影視人才與國際接軌，在故事發想、劇本扎實度、後端與行銷等層面，更有國際競爭力。

台灣大哥大MyVideo自2018年至今累計投資超過40部影視作品，影集方面，《做工的人》、《火神的眼淚》、《天橋上的魔術師》，以及扶植新生代導演、演員的「茁劇場」系列，許多共同出品影集皆獲得金鐘獎肯定；電影方面，投資出品作品共獲第60屆金馬獎共12獎項提名，MyVideo更已連續4年成為金馬獎官方指定直播平台；此外，更創下本土OTT平台先河，在「金馬創投會議」中設立「MyVideo 劇集創意獎」，提供高額獎金扶植有潛力的影集類作品企劃案。MyVideo透過OTT平台力量，創造台灣影視正向循環，推動華語影音走向國際舞台。

「TCCF創意內容大會」是亞洲重要內容產業盛會，由文策院主辦，每年吸引全球20多國買賣家齊聚台北交流洽商，為全球專業人士展示題材多元的影視動漫作品與提案。共分「Market」、「Pitching」與「Innovations」三大單元。「2023 TCCF Pitching 提案大會」今年首度將徵件範圍拓展至全球，匯集國內外影視創作能量，「Project to Screen」企劃提案，分為長片、影集、動畫長片及長短影集、紀錄長片及系列，共4專場；「Story to Screen」則匯集深具影視改編潛力的臺灣原創故事提案。兩大單元共五場專場，精準導引資金找到投資標的，創造更多國際合製機會，助力台灣內容產業與國際接軌。