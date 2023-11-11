楊男趁羅男洗澡時偷走現金3000元後離開。（翻攝畫面）

台北市1名33歲羅姓男子，日前在交友軟體結識另名陌生男網友，2人相約在旅館休息，羅男在浴室盥洗結束後，發現房內已人去樓空，錢包內財物遭竊損失3000元，警方獲報後調閱監視器追緝楊男到案，全案詢後依竊盜罪嫌函請臺灣臺北地檢署偵辦。

警方表示，經調查，羅男與楊嫌是透過交友軟體攀談認識，才認識1天雙方因相聊甚歡，遂相約於西門町附近某旅館碰面，未料楊嫌心懷不軌，竟趁羅男洗澡時，搜刮其衣褲裡的財物，當下被羅男從浴室門縫向外看到楊嫌的一舉一動，楊嫌驚覺被發現，心虛急忙地將錢包重新放回衣褲裡。羅男以為楊嫌已被看破手腳，自認他不會再下手行竊，放心地洗完才出來，結果等待他的只剩下空蕩蕩的房間及錢包，此時羅男緊急使用交友軟體聯繫對方，卻已被對方無情封鎖，羅男此時才驚覺自己真心換絕情，碰上愛情騙子偷心又偷錢。

中正第一分局呼籲，交友軟體易成犯罪媒介，網路交友陷阱多，無法即時判斷對方身分背景，切勿因一時情感衝動而遭騙。近來常見因網路交友遇到詐騙、失竊等案例，民眾應留意虛擬世界真假難辨，如遇到可疑狀況可撥打110報案專線尋求警方協助，避免人財兩失。